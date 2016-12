19:42 - E' l'ambasciatore per l'Italia in Turkmenistan il diplomatico arrestato a Manila per aver violato la legge sui minori. Si tratta di Daniele Bosio, 46 anni, di Taranto: il giudice, dopo averlo sentito, ha convalidato il fermo, scattato in seguito a una denuncia. Nella vicenda, secondo la polizia che l'ha arrestato, sarebbero coinvolti tre bambini.