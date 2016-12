5 agosto 2014 Manchester, pacco sospetto su volo

15:59 - Un uomo è stato arrestato accusato di avere provocato un falso allarme bomba in relazione a un volo della Qatar Airways. Lo riferisce la polizia di Manchester. L'aereo è stato scortato da un jet della Raf in atterraggio all'aeroporto di Manchester dopo la segnalazione di un possibile pacco sospetto a bordo. La polizia aveva fatto scattare le misure d'emergenza. Tutti i voli in arrivo e in partenza dallo scalo sono stati temporaneamente sospesi.

Chiuso per 25 minuti - Le autorità aeroportuali di Manchester hanno poi fatto riaprire lo scalo riportando alla regolarità le operazioni dopo circa 20-25 minuti. L'Airbus 330 della Qatar Airways era stato scortato a terra da un Typhoon della Raf decollato dalla base di Coningsby nel Lincolnshire.



Polizia porta via un sospetto - Secondo la Bbc, la polizia armata ha accompagnato uno dei passeggeri fuori dal velivolo. Alcune immagini hanno cominciato a girare sui social network postate dai passeggeri a bordo del velivolo. La Qatar Airways ha reso noto che a bordo del volo QR23 partito da Doha, viaggiavano 265 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio. La compagnia aerea ha quindi confermato che l'equipaggio ha ricevuto la minaccia di un possibile pacco sospetto a bordo e di aver allertato le autorità competenti. In un comunicato Qatar Airways ha sottolineato di non poter "commentare oltre al momento trattandosi di un'indagine di polizia".