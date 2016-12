Manca inchiostro,killer in libertà

16:03 - Un presunto killer è stato rimesso in libertà vigilata, in Francia, per un cavillo burocratico legato ai problemi tecnici di un vecchio fax del tribunale a cui mancava l'inchiostro. La decisione è stata presa al Palazzo di giustizia di Bobigny, vicino a Parigi. "Non possimo consentire rischi di questo tipo", ha detto il ministro della Giustizia, Christiane Taubira, annunciando che sarà aperta un'indagine sul malfunzionamento dell'apparecchio.