Manager Yahoo accusata di lesbo molestie: sesso orale per far carriera

Molestie sessuali all'interno di una grande azienda, ma stavolta le protagoniste sono due donne. Uno scandalo a sfondo saffico scuote la Silicon Valley. accuse di pesanti molestie sessuali hanno messo nei guai Maria Zhang, una top manager di Yahoo. Una sua collaboratrice le ha fatto causa, sostenendo di essere stata costretta in diverse occasioni a sottostare palpeggiamenti e a fare del sesso orale, in cambio di promesse di carriera.

La donna, che si chiama Nan Shi, afferma che quando si è rifiutata di subire le prevaricazioni, la Zhang si è vendicata, facendole un rapporto negativo e rimuovendola da un progetto di lavoro che stava supervisionando. Quando infine Shi si è decisa a denunciare la situazione ad altri dirigenti di Yahoo, l'azienda non ha fatto nulla per cambiare le cose, denuncia la donna, che racconta d'esser stata anzi sospesa e poi licenziata.



Sotto accusa anche l'azienda - Affermando di aver subito molestie sessuali, ingiusto licenziamento e danni morali, Shi ha quindi fatto causa presso un tribunale di Santa Clara in California non solo alla Zhang, ma anche alla stessa Yahoo.



Yahoo difende la sua manager - Maria Zhang ha l'incarico di capo progettazione di Yahoo Mobile, e svolge pertanto un ruolo chiave nella strategia dell'azienda, che la difende senza esitazioni. "Non c'è assolutamente alcuna base o verità nelle accuse contro Maria Zhang", ha ribattuto un portavoce della società in un comunicato, sostenendo che "Maria è una manager esemplare". "Intendiamo combattere vigorosamente - ha detto ancora la portavoce - per preservare il suo buon nome".