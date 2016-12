Maltrattato da un ragazzo di 13 anni Usa, la polizia salva il cagnolino

10:02 - Questo adorabile cucciolo è stato salvato dagli agenti di polizia della Louisiana, che lo hanno sottratto a un ragazzo di 13 anni che lo aveva più volte torturato. Il teen-ager è infatti finito sotto accusa per crudeltà contro il cagnolino. In un video, ripreso da una tv, si vede il tredicenne che picchia violentemente il cucciolo.

Gli agenti, come racconta il Daily News, avevano ricevuto molte proteste da utenti di Facebook che si lamentavano di post di pessimo gusto nei quali si mostrava il cucciolo maltrattato dal ragazzino. Il tredicenne aveva messo online il video per poi rimuoverlo dalla sua pagina, ma altri utenti lo avevano visto e ne avevano fatto alcune copie.



Secondo la polizia una copia è finita anche negli uffici della Ksla-Tv, che ha trasmesso una clip di pochi secondi: nelle immagini si vede il ragazzo che sistema il cucciolo su una specie di panca, per colpirlo con forza con la mano e poi scoppiare a ridere, mentre sente i guaiti dell'animale.

KSLA News 12 Shreveport, Louisiana News Weather