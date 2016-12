Maltempo Usa, un milione senza luce

17:36 - Sono più di un milione le case rimaste senza corrente elettrica a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito il nordest degli Stati Uniti, con neve, ghiaccio e forti venti. In grande difficoltà soprattutto lo Stato della Pennsylvania, coperto letteralmente di neve: ben 849mila residenti sono rimasti senza luce. Problemi anche nello Stato del New Jersey. A New York e a Boston il traffico aereo è in tilt, con circa la metà dei voli cancellati.