9 febbraio 2014 Maltempo Tokyo, almeno 7 vittime

Peggiore tempesta degli ultimi 20 anni Numerosi i tamponamenti tra automobili e le scivolate di pedoni, con oltre 1000 feriti. Maltempo anche nel resto del Paese

08:03 - Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Giappone, in particolare a Tokyo, colpita da una tempesta di neve senza precedenti negli ultimi 20 anni. Secondo i media locali, si registrano al momento almeno sette morti (vittime di incidenti stradali causati dalle condizioni meteo) e quasi 1000 feriti. Non si contano i tamponamenti tra automobili e le scivolate di pedoni, talora rovinose, provocate da neve e ghiaccio.

In tutto il Paese cancellati oltre 600 voli, mentre due scali (Hiroshima e Kagawa) sono stati addirittura chiusi. Le linee ferroviarie ad alta velocità, gli shinkansen Tokaido e Sanyo che operano nel Giappone centrale e occidentale, hanno accusato ritardi e viaggiato a velocità ridotta.