Maltempo NY,De Blasio: state a casa

17:03 - "State a casa". E' l'appello ai suoi cittadini lanciato dal neo-sindaco di New York, Bill de Blasio, che a due giorni dal suo insediamento sta fronteggiando la prima emergenza, quella legata all'ondata di maltempo. Una tempesta di neve in queste ore sta flagellando la Grande Mela e l'intero nordest degli Stati Uniti. A New York scuole e uffici pubblici sono chiusi. "Se proprio dovere spostarvi usate i mezzi pubblici", ha detto.