02:00 - Il maltempo che da giorni imperversa in Slovenia ha fatto la prima vittima. Si tratta di una donna che a causa di uno smottamento è finita con la sua auto in un torrente in piena. Un'altra persona che era con lei nella vettura risulta dispersa. L'incidente è avvenuto a Vransko, 50 km a nordest di Lubiana. Per le piogge abbondanti, diverse zone del Paese sono inondate e varie strade interrotte.