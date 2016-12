Maltempo in Germania: 5 morti

15:02 - Cinque vittime per il maltempo in Germania, nella regione del Nord Reno-Vestfalia. Dopo il caldo del weekend, violente tempeste hanno provocato disagi e incidenti. A Duesseldorf tre persone sono morte travolte dalla caduta di un pioppo. Anche a Colonia un ciclista è stato colpito da un tronco precipitato a causa del vento. Una quinta vittima è stata segnalata in Assia. Disagi anche per il trasporto aereo bloccato a Duesseldorf per il vento.