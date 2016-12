Maltempo Argentina, 2.600 evacuati

02:01 - Almeno 2.600 persone sono state fatte evacuare dalle proprie abitazioni nella province di San Juan e Mendoza, in Argentina, dopo un forte temporale che ha provocato ingenti danni e allagamenti in diverse aree. "E' la peggiore tempesta degli ultimi anni. A San Juan non era mai piovuto tanto per così tanti giorni ininterrottamente", hanno precisato le autorità. Molte le abitazioni andate distrutte per colpa dell'ondata di maltempo.