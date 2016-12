Malia Obama prossima alla patente, Michelle mette in guardia Washington

17:04 - Michelle Obama ospite del "Tonight Show" con Jimmy Fellon parla delle sue figlie e del loro bisogno di normalità. Ha spiegato: "Una delle cose che dico sempre al mio staff è che quando saremo fuori dalla casa Bianca voglio che loro siano in grado di vivere come persone comuni e guidare fa parte di questo. Signore e signori a D.C. quindi fate attenzione Malia è in giro,che paura". Michelle ha aggiunto che la figlia non imparerà a guidare con la limousine presidenziale.

Ha inoltre affermato che le due figlie,Malia e Sacha, vogliono essere indipendenti e non avere a che fare con il lavoro del padre. Malia non vuole avere vicino le squadre d'assalto.