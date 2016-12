06:57 - Il titolo della Malaysia Airlines non sarà più quotato in Borsa, in vista di una ristrutturazione della compagnia di bandiera - gravata da perdite miliardarie accentuate da due disastri aerei nel giro di quattro mesi - necessaria per evitare il fallimento. Lo ha annunciato l'azionista principale, il fondo d'investimento pubblico malese Khazanah Nasional.