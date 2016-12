Maestra più anziana ha 100 anni

00:34 - Agnes Zhelesnik è la maestra più anziana d'America, ha appena compiuto i 100 anni con una bella festa nella scuola in cui insegna in New Jersey. E ad andare in pensione non ci pensa nemmeno. "Vedete le mie due gambe? Si muovono ancora e così anche io", ha detto la "nonna" ai giornalisti accorsi a filmare lo storico party nella scuola di North Plainfield. La sua materia è "economia domestica", i suoi alunni la adorano e la chiamano 'nonnina'.