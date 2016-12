22 marzo 2014 Madrid,migliaia di giovani alla marcia per la dignità: scontri con la polizia Una marea di ragazzi ha manifestato a Madrid contro il governo ma la situazione nel finale è degenerata. Violente cariche della polizia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:18 - "Nè disoccupazione, nè esilio, nè precarietà. In marcia, in marcia. In marcia per la dignità". Scandendo questi slogan, decine di migliaia di persone da tutta la Spagna si sono radunate a Madrid intorno alla stazione di Atocha, per poi ripartire in un lungo le principali arterie della capitale spagnola. Al termine della manifestazione, però, non sono mancati scontri tra polizia e diversi giovani: 101 i feriti e 24 i fermati.