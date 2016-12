Maddie, individuati tre sospetti

18:20 - Altri particolari ma, soprattutto, tre nomi. Questo è quello che emerge dalle nuove indagini di Scotland Yard sulla scomparsa della piccola Maddie. Il Daily Mail riferisce che la pista sarebbe quella di una banda di ladri che operava proprio nella zona del Portogallo dove sparì la bimba di nove anni nel maggio del 2007. L'ipotesi avanzata è che, beccati in flagrante durante una rapina da Maddie, l'avrebbero portata via per farla tacere. La polizia britannica, però, si trova con le mani legate perché non risulterebbe nessun inglese nella banda. Intanto i genitori di Madeleine, che la cercano ininterrottamente da quasi 7 anni, sperano possa essere la pista giusta.