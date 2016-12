Macedonia al voto per il presidente

07:11 - In Macedonia si vota per le legislative anticipate e per il turno di ballottaggio delle presidenziali. Per la presidenza la sfida è fra il capo di Stato uscente, Gjorgje Ivanov, del partito conservatore di governo Vmro-Dpmne, e il candidato dell'opposizione socialdemocratica, Stevo Pendarovski. Apparentemente favorito è Ivanov, ma sull'esito potrebbe pesare l'atteggiamento dell'etnia albanese, che ha largamente boicottato il primo turno.