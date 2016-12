19:59 - Le sirene di allarme sono risuonate oggi per la seconda volta poco dopo le 19:30 a Tel Aviv, in Israele. Lo ha constatato una fonte dell'agenzia Ansa sul posto. L'allerta potrebbe preannunciare un nuovo lancio di razzi sulla città. In mattinata, dopo l'allarme, le batterie di difesa israeliane del sistema Iron Dome avevano intercettato 3 razzi nella zona di Yahud, non distante dall'aeroporto internazionale Ben Gurion.