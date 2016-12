M.O., razzo da Libano sulla Galilea

01:34 - Un razzo lanciato dal Libano si è abbattuto sulla Galilea, non lontano da Kiryat Shmona, nel nord d'Israele. Lo riferisce il sito Ynet. Immediata la risposta di Israele: i media libanesi riportano che sono 18 i colpi sparati in risposta contro il sud del Libano, dove è capillare la presenza dei miliziani sciiti di Hezbollah. Non si tratta del primo episodio del genere in questi giorni, mentre a sud prosegue il conflitto di Gaza fra Israele e Hamas.