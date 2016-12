11:49 - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando al governo riunito a Gerusalemme in merito alla tensione con Gaza, ha invitato tutti a evitare reazioni precipitose: "L'esperienza prova che in queste occasioni bisogna agire in modo responsabile e non impetuosamente". "Faremo tutto il necessario - ha poi aggiunto - per ristabilire la quiete e la sicurezza nel Sud" del Paese.