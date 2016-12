05:54 - Il segretario di Stato americano, John Kerry, si dimostra ottimista dopo aver fatto tappa in Giordania e Arabia Saudita, dove ha incassato l'appoggio del re saudita Abdullah ai suoi tentativi di trovare una soluzione al conflitto israelopalestinese. Il sovrano, ha aggiunto Kerry, "appoggia i nostri sforzi". In precedenza Kerry, alla sua decima missione nella regione da marzo, aveva incontrato in Giordania re Abdallah.