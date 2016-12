M.O.,Hamas: razzi su Tel Aviv e HaifaIl conflitto si allarga, 168 i morti

23:37 - Non si ferma il conflitto tra Israele e Palestina. Si aggrava a Gaza il bilancio dei morti: sono 168 le vittime palestinesi e più di mille i feriti mentre Hamas rivendica ancora il lancio di razzi su Israele, fino ad Haifa, nel nord del Paese. Fuga di massa nella Striscia dalla zona nord, dove la gente ha abbandonato con ogni mezzo le case prima dei nuovi bombardamenti annunciati da Israele.

Diciassettemila persone - mentre la comunità internazionale accelera gli sforzi per un cessate il fuoco e Papa Francesco rivolge un appello accorato a interrompere le ostilità - si sono rifugiate nei centri di accoglienza dell'Onu, lasciando una spettrale Beit Lahya da dove, secondo Israele, arriva un buon numero di razzi.



A poco distanza sabato notte c'è stato intanto il primo blitz sul terreno - e il primo contatto diretto con Hamas - dei commando israeliani, entrati per neutralizzare lanciatori di razzi. Prima che l'escalation entri in una fase ancora più difficile da sciogliere di quella attuale - visto che l'opzione terrestre appare tuttora sul tavolo - la diplomazia prova a dare un segno di vita: il segretario di Stato John Kerry stasera ha avvisato da Vienna via telefono il premier Benyamin Netanyahu che gli Usa sono pronti "a facilitare una cessazione delle ostilità" e a favorire "un ritorno all'accordo di cessate il fuoco del 2012"



Dall'inizio della settimana Gerusalemme e Ramallah in Cisgiordania diventeranno tuttavia la prima linea degli sforzi di mediazione internazionale, con le visite del ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier e della sua collega Federica Mogherini. Il presidente Abu Mazen ha chiesto all'Onu di mettere la "Palestina sotto la sua protezione", denunciando la portata dell'azione militare israeliana sulla Striscia di Gaza. E Papa Francesco - protagonista della preghiera di pace in Vaticano di giugno con lo stesso Abu Mazen e con Peres - ha rivolto all'Angelus "un accorato appello", esortando "le parti e tutti quanti hanno responsabilità politiche a livello locale e internazionale in Terrasanta a non risparmiare la preghiera e a non risparmiare alcuno sforzo per fare cessare ogni ostilità". A Parigi, invece, una manifestazione di protesta contro i raid israeliani (migliaia in piazza) è degenerata in tafferugli con la polizia francese. Sei gli arresti.



Intanto a Gaza i raid dell'aviazione israeliana si sono susseguiti quasi senza sosta. Secondo il portavoce militare sono state colpite 1320 strutture "del terrore". Durante la notte a Sudanya, sulla costa nord della Striscia, i commando dell'unità d'elite della marina "Shayetet 13" sono entrati in azione colpendo lanciatori di razzi ed entrando in contatto con i miliziani della Brigate Ezzedin al-Qassam (ala militare di Hamas). Quattro soldati sono stati leggermente feriti ma l'operazione - ha detto il portavoce - è riuscita.



Hamas, dall'altra parte, sostiene invece di aver sventato la missione. Tutt'altra storia la fuga della popolazione, messa sull'avviso dall'esercito, che ha riempito i centri di accoglienza dell'Unrwa prima che Israele bombardasse la zona, come poi è avvenuto nel pomeriggio. Su Israele, nel frattempo, i razzi caduti solo oggi sono stati più di 70 ai quali vanno aggiunti i 12 intercettati dall'Irone Dome (per un totale di oltre 700 in una settimana). La difesa antimissili di Israele è diventata ormai protagonista di questa guerra, asimmetrica nel numero delle vittime proprio grazie alla capacità delle "Cupola di ferro" d'impedire ai razzi di centrare i centri abitati.