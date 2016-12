M.O.,disordini su Spianata Moschee

10:56 - Decine di dimostranti palestinesi si sono scontrati nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme con reparti della polizia israeliana che in breve tempo sono riusciti a riportare l'ordine. Lo ha riferito un portavoce della polizia. In seguito gli agenti hanno scortato sulla spianata il ministro israeliano dell'edilizia Uri Ariel del partito nazionalista Focolare ebraico. Tensione viene segnalata anche a Hebron (Cisgiordania), per il carnevale ebraico.