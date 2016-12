M.O., continuano i razzi e i raidHamas rifiuta la tregua,180 morti

01:34 - Su Israele continuano ad arrivare i razzi e Hamas rivendica di aver lanciato verso lo Stato ebraico alcuni droni (aerei senza pilota) di cui uno intercettato su Ashdod. Al settimo giorno di guerra il bilancio dei morti a Gaza sale invece a oltre 180 vittime (più del 2012) con oltre 1100 feriti. L'Egitto lanciare la proposta di una tregua. Israele apre, ma Hamas la respinge senza un accordo su Gaza.

Sul tavolo la cessazione delle ostilità aeree, marittime o terrestri e la disponibilità ad accogliere, entro 48 ore dalla tregua, delegazioni di alto livello israeliane e palestinesi per aprire i negoziati.



Sulla proposta egiziana il gabinetto di sicurezza israeliano si riunisce per discuterne i termini, fanno sapere i media. L'iniziativa, secondo Haaretz, sarebbe stata accolta con favore dal premier israeliano Benyamin Netanyahu, ma Hamas la "esclude" categoricamente "senza un accordo complessivo su Gaza". Perché, ha detto il portavoce Fawzi Barhum, "in tempo di guerra non si fa un cessate il fuoco per poi negoziare".



Intanto a Il Cairo è atteso il segretario di Stato americano John Kerry per discutere - osservano alcuni analisti - i punti di caduta di un eventuale cessate il fuoco. Una fonte militare israeliana ha detto ad Haaretz che "ci sono segnali sempre più forti che Hamas sia pronto ad una tregua". Anche se in serata un responsabile di Hamas, pur confermato la mediazione in corso, ha aggiunto che, al momento, non c'è alcun accordo su una tregua.



La comunità internazionale ha adesso nella regione due ministri degli Esteri della Ue: l'italiana Federica Mogherini e il tedesco Frank-Walter Steinmeier, che da Amman ha chiesto la fine dei razzi su Israele. Anche il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon ha ribadito l'appello a un cessate il fuoco.



Intanto la situazione a Gaza è segnata dai continui raid israeliani che costringono la gente a rinchiudersi nelle case, quelli che non le hanno lasciate. Secondo l'associazione umanitaria Oxfam ci sarebbero "395mila civili in 18 località senza acqua e servizi igienico-sanitari". In Israele sono stati lanciati, secondo l'esercito, 100 razzi (15 intercettati dall'Iron Dome) e colpi di mortaio verso le zone del sud del Paese e anche al centro.



Due bambine sono state ferite nel Neghev, una in modo grave. Segnalati anche razzi sul Golan, ma si è poi appreso che sarebbero stati lanciati dalla Siria. Dal Libano inoltre è stato lanciato un altro razzo caduto nel nord di Israele, nei pressi della città di Nahariya.