M.O., Barroso in visita in Israele

22:50 - "Nell'interesse di un futuro accordo di pace e per un governo legittimo e rappresentativo, la riconciliazione tra i palestinesi dovrebbe essere sostenuta". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, in visita in Israele. Per Barroso il nuovo governo palestinese dovrà però rispettare tre condizioni: la non violenza, la ricerca di una soluzione con due Stati e la risoluzione pacifica del conflitto.