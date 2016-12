E' sempre allarme razzi a Tel Aviv, dove sono risuonate a lungo le sirene, tra le esplosioni. Il sistema di difesa antimissili Iron-Dome ha, infatti, intercettato diversi razzi sulla città e sulla sua area metropolitana. Nella Striscia di Gaza si contano almeno 87 morti al termine di tre giorni di combattimenti. Interviene l'Onu, con Ban Ki-moon che critica l'uso eccessivo della forza da parte di Israele. Anche gli Usa frenano lo Stato ebraico: "Non invada Gaza".

22:26 Hollande: "Escalation violenza deve cessare"

Il presidente francese Francois Hollande, nel corso di una telefonata, ha espresso "preoccupazione" al presidente dell'Anp Abu Mazen sulla situazione a Gaza, aggiungendo che "l'escalation" di violenza "deve fermarsi". Hollande, secondo una nota dell'Eliseo, ha "accolto con favore il senso di responsabilita'" di Abu Mazen e i suoi sforzi per "giungere ad un allentamento delle tensioni".

20:00 Usa: "Israele non invada Gaza"

Anche gli Stati Uniti intervengono per frenare Israele. "Nessuno vuole assistere ad un'invasione di Gaza da parte di Israele - ha detto Jennifer Psaki, portavoce del Dipartimento di Stato -. Per questo è importante un allentamento delle tensioni".

19:45 Gaza, almeno 87 morti in 3 giorni di raid

Il bilancio ufficioso di tre giorni di combattimenti e raid aerei a Gaza è salito ancora. Nella Striscia fino ad ora si contano, secondo fonti non ufficiali, almeno 87 morti e 620 feriti.

19:32 Ambasciatore Israele all'Onu: no al cessate il fuoco

"Israele non sosterrà un cessate il fuoco". Parola dell'ambasciatore di Israele al Palazzo di Vetro, Ron Prosor, che lo ha detto ai giornalisti al termine del Consiglio di Sicurezza Onu sul Medio Oriente. "Il governo farà tutto ciò che è in suo potere per porre fine al terrore posto in essere contro i suoi cittadini", ha detto, precisando che le forze interne sono impegnate nella missione di "smantellare le infrastrutture di Hamas".

18:54 Razzi da Gaza verso il Neghev

Una raffica di razzi è stata lanciata in serata da Gaza verso Beersheva e altre aree del Neghev, compresa Mitzpé Ramon, come ha detto il portavoce militare. Secondo le prime informazioni di alcuni media, ci sarebbero per ora quattro feriti leggeri, non si sa se a causa delle schegge o in seguito a cadute durante la fuga verso i rifugi.

17:17 Due i razzi intercettati dall'Iron Dome

Secondo l'esercito, sarebbero stati due i razzi intercettati dall'Iron Dome su Gerusalemme e le zone limitrofe alla città, mentre altri due sono caduti in zone disabitate. In città si sono avvertire chiaramente quattro esplosioni, dovute probabilmente all'intercettazione dei razzi.

17:01 Sirene d'allarme a Gerusalemme

Le sirene d'allarme sono tornate a risuonare oggi pomeriggio a Gerusalemme e nel sobborgo di Beit Shemesh.

16:48 Ban: uso eccessivo forza Israele intollerabile

Il segretario generale dell'Onu, Ban ki-Moon condanna il lancio di razzi da Gaza, ma denuncia anche come "l'eccessivo uso della forza da parte di Isarele sia intollerabile". Intervenendo a una riunione del Consiglio di sicurezza Ban si è detto preoccupato per la situazione.

15:53 L'esercito avvisa i residenti a Gaza: "Allontanarsi dal confine"

L'esercito israeliano ha cominciato ad avvertire i residenti di Gaza vicino al confine di allontanarsi dalla zona. Lo riporta la tv "Canale 10" spiegando che potrebbe trattarsi di una mossa psicologica, ma forse anche di un'iniziativa preliminare all'invasione.

15:18 Peres: "I nostri civili non diventeranno delle vittime"

"Siamo pronti ad ogni scenario per proteggere i nostri civili. Non permetteremo che diventino delle vittime". Questo messaggio è stato pubblicato su Twitter dal presidente israeliano Shimon Peres, che ha dato il suo appoggio all'azione dell'esercito di Tel Aviv a Gaza. "Proteggeremo i nostri bambini e non consentiremo a nessuno di fare loro del male - continua il messaggio -. Lo Stato di Israele non si affida al fato".

13:58 Premio Nobel Yunus: "Stop alle armi"

"Faccio un appello a tutti, ovunque, affinché si fermino le armi" in Medio Oriente. "Da troppo tempo è una regione esplosiva e una minaccia per tutto il mondo. Bisogna agire insieme". Sono queste le parole del Premio Nobel per la Pace, Muhammad Yunus, intervenuto a margine della sua lectio magistralis alla Camera.

13:47 Gaza, ucciso responsabile militare di Hamas

Secondo l'emittente israeliana Canale 10 e Haaret, a Gaza è stato ucciso uno dei responsabili militari di Hamas, Ayman Siam, in un attacco mirato di Tel Aviv. L'uomo era ricercato da tempo ed era il coordinatore dei lanci di razzi su Israele. Da Gaza è però arrivata la smentita: Hamas ha fatto sapere che quella notizia è "infondata".

12:56 Ragazzo arabo ucciso, rilasciati tre sospetti

Tornano in libertà tre dei sei ebrei sospettati di aver partecipato alla uccisione di Mohammed Abu Khdeir, il sedicenne palestinese arso vivo in una foresta di Gerusalemme in ritorsione alla uccisione di tre studenti ebrei di un collegio rabbinico in Cisgiordania. Il loro avvocato difensore, Adi Keidar, ha sostenuto alla radio militare che l'arresto di questi tre "era infondato dal primo momento".

12:55 Netanyahu: tregua con Hamas non è in agenda

"Una tregua con Hamas non è in agenda". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu parlando ai membri della commissione affari esteri del Parlamento, liquidando l'ipotesi di un cessate il fuoco in questa fase.

12:18 Gaza: altro raid uccide 3 persone, 80 in totale i morti

Sale a 80 morti il bilancio aggiornato dei palestinesi uccisi a Gaza in tre giorni di combattimenti con Israele, nella spirale fra lanci di razzi e raid aerei. I feriti sono stimati in 575. Fra le ultime vittime, tre palestinesi colpiti da un missile israeliano mentre viaggiavano in automobile a Jabalya, nel nord della Striscia.