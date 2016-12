10 gennaio 2014 Lotteria per il Sudan, si vince un appuntamento con George Clooney Si partecipa con 10 dollari per godersi un red carpet a New York con l'attore americano Tweet google 0 Invia ad un amico

20:00 - Con soli 10 dollari si "corre" il rischio di vincere un appuntamento con George Clooney. E' quanto ha messo in palio Omaze.com,specializzata in opere benefiche, che ha organizzato una serata con la star di Hollywood. I proventi raccolti saranno devoluti al Satellite Sentinel Project, impegnata nella prevenzione dei crimini di guerra e crimini contro l'umanità in Sudan, un Paese per il quale Clooney si è sempre attivato.

Il fortunato (più probabilmente fortunata) potrà, insieme ad un amico, volare a New York il 4 febbraio, tutto pagato, stare dietro le quinte del Late Show di David Letterman mentre Clooney sarà intervistato; andare alla prima del film dell'attore, quindi attraversare il red carpet a fianco di Clooney, tutto nel settore dei Vip. E ancora, potrà prendere parte al party previsto dopo la serata sempre come ospite Vip.



Chiunque può prendere parte alla gara, che scade il 30 gennaio, pagando 10 dollari. Ovviamente, più si dona, più chance si hanno di vincere una serata con George e soprattutto si ha uno sconto: 5 dollari a biglietto se se ne comprano 500.