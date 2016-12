19:00 - La polizia inglese ha arrestato con l'accusa di omicidio una madre di 42 anni, dopo che la scorsa notte erano stati trovati senza vita in una casa nel sud di Londra i corpi di tre suoi figli, una coppia di gemelli di tre anni e una bimba di quattro, tutti affetti da una malattia genetica. Al momento della tragedia il padre si trovava per lavoro in Sudafrica con la figlia maggiore di 8 anni.

Tania Clarence, di professione graphic designer, era stata condotta martedì sera in ospedale con lievi ferite e in seguito arrestata con l'accusa di omicidio di tre suoi figli. "Non stiamo cercando nessun altro coinvolto in questo caso" ha detto un portavoce della polizia metropolitana londinese.



L'incredulità dei vicini - La famiglia Clarence, originaria del Sudafrica, si era trasferita nel quartiere a sud di Londra solo un anno fa. C'è grande sgomento tra i vicini di casa della coppia: "Sono una bella coppia, molto unita. Li ho visti spesso in giro con i loro figli". "Lei è davvero una persona adorabile - il commento di un'altra residente - La sua vita ruotava intorno ai suoi figli".



Il marito, tornato in Sudafrica per lavoro con la figlia, ha preso il primo volo disponibile per far rientro a Londra.