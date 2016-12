Londra, guasto ad aereo:4 feriti

22:54 - Un aereo della Swiss con 74 passeggeri a bordo è stato evacuato al London City Airport a causa di un guasto al motore e quattro persone sono rimaste leggermente ferite. Il jet, un Avro RJ100, si apprestava a decollare per Ginevra quando si è verificato il problema a uno dei reattori. I passeggeri sono stati fatti scendere dai pompieri e quattro di questi si sono feriti in modo leggero. La pista dell'aeroporto è stata chiusa per un'ora.