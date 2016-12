Londra, garage affittati come case

01:24 - Londra non è solo la città dagli appartamenti milionari, ma anche di garage trasformati in case. Secondo il Guardian, convertire box per auto in monolocali è una soluzione che affittuari della capitale britannica offrono agli strati meno abbienti della società, con il costante aumento degli affitti che rende sempre più complicato trovare un appartamento a prezzi ragionevoli. Il fenomeno delle locazioni non a norma inoltre non sembra esaurirsi.