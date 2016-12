2 agosto 2014 Londra, dai limoni di Sicilia il "profumo di mafia": pubblicità ritirata La trovata del marketing dell'azienda londinese che la produce ha suscitato numerose polemiche. Nella brochure si spiegava che la fragranza può "causare vendetta" Tweet google 0 Invia ad un amico

08:58 - Si chiama "Sicilian Limes" ed è la nuova fragranza creata dalla londinese "Shay & Blue" e viene pubblicizzato come il profumo di Sicilia, la "casa della mafia", che può "causare vendetta" ed è "spietatamente rischioso", come riporta la brochure del prodotto. E' questa la trovata del duo di imprenditori british, Dom De Vetta e Julie Massè, per far parlare della loro ultima creazione, realizzata con limoni siciliani. La pubblicità, dopo le polemiche, è stata ritoccata e il profumo della "casa della mafia" è diventato quello dell'Isola di Sicilia.