02:00 - Il premier libico, Ali Zeidan, ha lanciato un duro monito alle petroliere straniere: "Non tentino di approdare nei terminal della Cirenaica, in mano ai dimostranti armati, o verranno colpite dalla Marina libica". I militari, ha detto Zeidan, citato dalla stampa locale, "useranno la forza contro ogni Stato, compagnia o gang" che cercassero di inviare petroliere per prelevare il greggio dai terminal orientali.