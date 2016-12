Libia, Usa condannano violenze

02:00 - Gli Stati Uniti, in una nota congiunta con Italia, Francia, Germania e Regno Unito, condannano l'escalation degli scontri e delle violenze a Tripoli, Bengasi e in tutta la Libia, in particolare nelle zone residenziali, nelle strutture pubbliche e nelle infrastrutture considerate strategiche. I cinque invitano a rilanciare la "transizione democratica" e sostengono che le interferenze esterne in Libia aggravino le divisioni attuali.