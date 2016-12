01:18 - Un ex ufficiale della sicurezza interna è stato ucciso a Bengasi, in Libia, da uomini non identificati. Lo riferiscono fonti mediche dell'ospedale Al Jalaa secondo cui Mustafa Issa Atluba Abu Dabbus è stato freddato da colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Sabri. L'uomo è arrivato in ospedale già privo di vita.