23:33 - L'avvocato per i diritti umani, Salwa Abugaigis, è stata assassinata a Bengasi di fronte alla propria abitazione. Lo riferiscono fonti locali. La notizia non trova al momento conferme ufficiali. L'agguato proprio nel giorno in cui i libici sono stati chiamati a votare per scegliere, tra oltre 1.600 candidati, i 200 deputati del futuro Parlamento, la Camera dei Rappresentanti.