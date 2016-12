00:33 - Almeno 79 morti e 141 feriti. E' questo il nuovo bilancio degli scontri avvenuti venerdì a Bengasi, in Libia, tra gli uomini di Khalifa Haftar, ex generale in pensione ora a capo di un esercito paramilitare, e le milizie integraliste islamiche. Lo ha reso noto il responsabile del ministero della Salute per la regione orientale.