Libia,molti italiani sono rientrati

16:30 - "Una gran parte di cittadini italiani in Libia è già rientrata nelle scorse settimane. Altri partiranno martedì e giovedì con due C130". Il ministro degli Esteri Federica Mogherini lo ha detto in un'audizione al Copasir su Medio Oriente e Libia. "Stiamo offrendo assistenza anche a tanti cittadini non libici e non italiani - ha aggiunto - che vedono nel nostro Paese un punto di riferimento. Ringrazio l'ambasciatore Giuseppe Buccino per il lavoro svolto".