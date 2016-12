01:46 - E' polemica in Libia dopo le affermazioni del ministro degli Esteri, Muahmmad Abdel Aziz, che ha auspicato un ritorno alla monarchia come soluzione alla crisi e al caos attuali. Le dichiarazioni non sono andate giù al governo che ha preso le distanze e, in una nota, ha specificato che la proposta di un sistema monarchico rappresenta un'opinione personale del ministro.