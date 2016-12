Libia, militari italiani al riparo

19:48 - I 28 militari italiani che si trovano in Libia, per addestrare le forze locali, sono stati portati "per misura precauzionale" nell'ambasciata italiana a Tripoli. Lo si apprende da fonti della Difesa. Metà di loro farà rientro domani in Italia, si apprende dalla stessa fonte. La misura precauzionale è stata messa in atto a fronte degli scontri tra le forze di sicurezza e le milizie del quartiere di Janzur in corso da ieri sera a Tripoli.