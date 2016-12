Libia, liberati i colleghi di Vallisa La Farnesina: "Ogni sforzo per Marco"

18:27 - Sono liberi i due tecnici stranieri scomparsi sabato in Libia insieme con l'italiano Marco Vallisa. Ne dà notizia la Farnesina, aggiungendo che Petar Matic ed Emilio Gafuri sono attesi alla sede della Piacentini Costruzioni a Zuwara. "Proseguono intanto tutte le attività per arrivare quanto prima a una conclusione positiva della vicenda Vallisa", sottolinea il nostro ministero degli Esteri.

La Bosnia conferma: "Matic libero" - Il ministero degli esteri bosniaco ha confermato il rilascio in Libia di Petar Matic. Come riferito dall'agenzia Fena, l'ambasciatore bosniaco in Libia, Ibrahim Efendic, ha parlato al telefono con Matic, il quale ha detto di essere in buone condizioni fisiche e psichiche.



Mogherini: "Massimo riserbo" - Il ministro degli Esteri italiano, Federica Mogherini, chiede "massimo riserbo" sul rapimento di Vallisa. "Stiamo raccogliendo tutte le informazioni sulla liberazione dei due tecnici e stiamo valutando tutto l'impatto di questa novità. Come al solito in questi casi è utile lavorare, con il massimo riserbo, con l'unità di crisi e i servizi dello Stato".