Libia, gli islamisti di Misurata: "Conquistato l'aeroporto di Tripoli"

21:22 - I miliziani di Misurata, considerati filoislamici, affermano di aver preso il controllo dell'aeroporto di Tripoli. Lo annuncia la stessa formazione, come riporta l'emittente Al Arabiya. Poche ore prima il Parlamento libico aveva deciso di sostituire il capo di Stato maggiore dell'esercito, Abdulati al Obeidi, che aveva ammesso pubblicamente di non avere più il controllo dei militari.

Sempre secondo Al Arabiya, ha perso il posto anche il ministro della Difesa di Tripoli. L'accusa nei suoi confronti è gravissima: sarebbe stato licenziato per "aver fornito armi" a milizie irregolari. Le formazioni filo-integraliste islamiche libiche, intanto, accusano Egitto ed Emirati Arabi Uniti di "essere responsabili dei raid aerei su Tripoli". In un messaggio riportato dalle tv locali, le milizie riunite in "operazione Alba" attaccano anche il Parlamento del Paese che, dicono, "è complice".



Paese rinuncia a organizzazione Coppa d'Africa - I delegati della federazione calcio libica hanno comunicato la propria impossibilità a organizzare, come previsto, la Coppa d'Africa nel 2017. La causa è l'instabilità nel Paese. Lo annuncia la Confederazione africana.