Libia,figlia rapito:nessuna notizia

14:15 - "Non abbiamo alcuna notizia. E in ogni caso intendiamo attenderci al riserbo assoluto che una vicenda così delicata impone". La figlia di Francesco Scalise, l'operaio 63enne scomparso sabato insieme a un suo collega, Luciano Gallo, nella zona di Derna, in Libia, non ha ancora ricevuto informazioni sulle sorti del padre. Scalise e Gallo sarebbero stati presi in ostaggio da un gruppo armato mentre lavoravano alla costruzione di alcune strade.