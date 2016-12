06:22 - Il giacimento petrolifero di Sharara, uno dei maggiori in Libia, è stato chiuso a causa di scontri tra uomini armati e residenti della vicina città di Ubari, nel sud ovest del Paese. La notizia è stata data oggi dall'ente petrolifero libico Noc secondo cui l'impianto è stato chiuso per motivi di sicurezza. Gli scontri sono avvenuti in occasione delle elezioni dell'assemblea costituente libica.