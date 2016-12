Libano, nuovo attentato: 4 morti

11:19 - E' di almeno 4 morti, tra cui due donne, e 27 feriti, il bilancio di un nuovo attentato compiuto in Libano a sud di Beirut, in un quartiere roccaforte del movimento sciita Hezbollah. L'attentato è stato messo a segno da un kamikaze a bordo di un'autobomba. Si tratta del quinto attentato compiuto contro Hezbollah a partire da agosto, quando il movimento ha ammesso che le sue milizie combattono in Siria al fianco delle forze lealiste di Assad.