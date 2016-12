17:10 - Due militari italiani di stanza in Libano sono rimasti feriti in un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il mezzo su cui viaggiavano, nel sud del Libano. I due, ha reso noto lo Stato Maggiore della Difesa, sono stati immediatamente soccorsi e si trovano nell'ospedale civile di Tiro: uno a riportato ferite lievi mentre l'altro è rimasto ferito in modo più serio, ma non è in pericolo di vita.