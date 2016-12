Libano, bomba in un quartiere Hezbollah: 5 morti

11:35 - Una forte esplosione è stata udita nei pressi della periferia meridionale di Beirut, in Libano, roccaforte di Hezbollah. Lo riferiscono testimoni. La notizia è stata confermata anche da Al Manar, la tv del movimento sciita filo-iraniano. Lo scoppio, che ha causato almeno cinque vittime, è avvenuto nei pressi di un centro culturale iraniano e vicino all'ambasciata del Kuwait.

Una sigla qaedista operativa in Libano ha rivendicato poco fa sul suo presunto profilo Twitter l'attentato. Non può però essere verificata in maniera indipendente l'autenticità della rivendicazione delle Brigate Abdallah Azzam, le stesse che avevano rivendicato altri precedenti attacchi contro obiettivi iraniani e del movimento sciita libanese Hezbollah a Beirut.