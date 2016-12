Lei lo lascia, lui le uccide i pesci rossiNe risparmia uno solo: il suo

15:53 - Ha ucciso i cinque pesci rossi dell'ex fidanzata versando della candeggina nell'acquario, ma ha salvato quello che le aveva regalato, togliendolo dalla vasca prima di agire. E' successo a Ellistown, una città del Leicestershire. Julian Inchley, 25 anni, proprio non si rassegnava alla fine della relazione con la sua ex ragazza, così ha progettato l'insolita vendetta.



Il progetto di vendetta - Non è finita qui però: dopo essersi introdotto in casa rubando una chiave di riserva, cinque settimane dopo la loro separazione, ha versato altra candeggina nelle scarpe da ginnastica dell'ex ragazza, rubato un computer tablet e un caricatore. Non contento, ha anche postato una foto di lei nuda su Facebook. Quando lei ha scoperto i cinque pesci rossi morti e ha visto che mancava quello dell'ex ragazzo ha capito cosa era successo ma non riusciva a crederci. "Sono scioccata e incredula" ha detto. I due hanno anche una figlia di 14 mesi.