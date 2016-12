02:00 - La promulgazione di leggi anti-gay in Uganda non lascia indifferente l'Onu. Ban Ki-Moon si dice "seriamente preoccupato" per l'adozione della nuova normativa che introduce l'ergastolo per gli omosessuali. Il segretario generale delle Nazioni Unite esorta "il governo del Paese a proteggere tutte le persone dalla violenza e dalla discriminazione" e auspica che le leggi "possano essere modificate o abrogate al più presto".