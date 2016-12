15:44 - Una forte condanna alla legge anti-gay in Uganda è stata espressa dal segretario di Stato americano John Kerry, il quale ha anche avvertito: gli Usa potrebbero tagliare gli aiuti al Paese. Il presidente dello Stato africano ha infatti messo la sua firma alla normativa pesantemente omofoba e Kerry ha definito questo gesto "tragico per l'Uganda e per tutti coloro ai quali stanno a cuore i diritti umani".