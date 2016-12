30 maggio 2014 Le Pen smentisce Closer sulla crisi di coppia e twitta un selfie mentre bacia il marito Botta e risposta tra la leader del Front National, fresca di vittoria alle Europee, e il settimanale francese. Intanto sul web impazzano divertenti parodie del bacio Tweet google 0 Invia ad un amico

19:18 - "La coppia è scoppiata": è questo il titolo dell'ultimo numero del settimanale di gossip Closer che paventa aria di rottura tra la leader di estrema destra francese, Marine Le Pen, e il compagno Louis Aliot, che è anche vicepresidente del Front National. Immediata la reazione della Le Pen che, per smentire la notizia, twitta un selfie di lei e Aliot mentre si baciano, con il commento "in diretta da Perpignan, dedicato a Closer". E sulla Rete impazzano già le parodie.

"Ha festeggiato in pompa magna il risultato del suo partito, ma sul versante personale non ha niente di cui rallegrarsi", racconta un lungo articolo nelle pagine interne, che descrive una Le Pen sempre più circondata dal "clan familiare, che si coniuga essenzialmente al femminile", con la madre Pierrette e la nipote (e deputata) Marion, e fredda invece con l'uomo "che divide con lei la vita dal 2009. O dovremmo forse dire 'divideva'?".



La colpa della crisi, sempre secondo Closer, sarebbe di una malcelata gelosia di Aliot per il "circolo chiuso di consiglieri che gravita oggi intorno a Marine", e più in generale per il "così saldato clan Le Pen", che orbita intorno al patriarca Jean-Marie e lascia poco spazio ad altre figure maschili. L'allontanamento sarebbe ormai tale che "lui non si preoccupa nemmeno di nasconderlo", restandosene per la gran parte del tempo nella sua casa vicino ai Pirenei, nei pressi di Perpignan, città di cui è consigliere municipale.



Il resoconto del settimanale - noto per i suoi scoop scomodi, in testa quello sulla liaison tra Francois Hollande e l'attrice Julie Gayet - ha fatto prevedibilmente infuriare la diretta interessata, che ha però scelto di non rispondere a parole ma attraverso una foto. E l'immagine è già diventata oggetto di ironie sui social attraverso divertenti fotomontaggi in cui il marito della Le Pen è sostituito persino da un maiale.